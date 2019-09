I piloti Honda riuniti

Tiago Monteiro ha spiegato come lui e i suoi colleghi di Honda lavoreranno nel weekend della WTCR Race of China.

Assieme a Néstor Girolami, Esteban Guerrieri ed Attila Tassi il portoghese correrà con la Honda Civic Type R TCR nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO delle rispettive squadre, ovvero KCMG ed ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Ultimamente il quartetto si è recato a Vallelunga, in Italia, per svolgere dei test con la Civic del team Brutal Fish Racing, dato che le loro auto erano già state spedite in Cina.



"Siamo quattro piloti Honda e non vedo perché non dovremmo lavorare assieme - ha detto Monteiro - E' stato un test ottimo perché abbiamo fatto tutto quello che volevamo".



Guerrieri è leader della classifica piloti, mentre la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è prima fra le squadre.

