Gli 11 piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno corso l'evento di lunedì di RaceRoom hanno voluto promuovere la campagna FIA #RaceAtHome.

L'iniziativa, andata in scena in occasione del round dell'Hungaroring di Esports WTCR, è stata lanciata in questo periodo di pandemia di coronavirus.



I piloti reali se la sono vista con quelli virtuali, molto più allenati e preparati, tant'è che la differenza sul giro si è vista subito. Tutti loro hanno dato comunque un contributo notevole all'azione nella serata sostenuta da TrackTime, TAG Heuer e KW Suspensions.

The post I piloti promuovono l’iniziativa #RACEATHOME appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.