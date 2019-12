I pretendenti al titolo in pista in Malesia

Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri, Yvan Muller e Thed Björk cominceranno la caccia al titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con le prime prove sul Sepang International Circuit.

Ecco il programma della Malesia per venerdì



WTCR Race of Malaysia, prove libere 1: 10;00-10;45

WTCR Race of Malaysia, prove libere 2: 12;45-13;15

WTCR Race of Malaysia, Prima Qualifica: 15;15-15;45

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q1: 19;30-19;50

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q2: 20;00-20;10

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q3: 20;20 (DHL Pole Position shootout)

