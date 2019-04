I problemi in griglia di Vervisch

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha ottenuto il secondo posto in Gara 3, ma sulla sua Audi RS 3 LMS qualcosa non è andato per il verso giusto.

“Prima del via ho avuto problemi con lo sterzo – ha rivelato il belga – Abbiamo provato a cambiarlo nel tempo consentito per le riparazioni, ma era impossibile, per cui sono uscito dai box sperando che andasse, invece non andava. Ho spento tutto per resettare il sistema rallentando parecchio. Fortunatamente dopo pareva che fosse tutto a posto, seppur in partenza non sia riuscito ad avere un buono scatto. Alla fine sono contento del secondo posto, considerando la situazione. Ho preso buoni punti e in un campionato così se vuoi vincere il titolo contano anche questi”.

