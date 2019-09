Il 2019 di Ceccon in numeri

Kevin Ceccon, giovane stella del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, oggi compie 26 anni.

Ecco la stagione 2019 del bergamasco in numeri.



21: le gare fin qui disputate da Ceccon

6: il miglior piazzamento in qualifica

0: le vittorie o i giri in testa percorsi nel 2019

3: il gradino del podio sul quale è salito in Slovacchia

1: i giri veloci realizzati

62: i punti segnati

18: la posizione in classifica piloti

16: le posizioni guadagnate in Gara 3 a Ningbo

7000: i km percorsi da lui in bici per allenarsi

31: il numero che ha messo sulla sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

