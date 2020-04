Il domani dei piloti WTCR

-

La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup deve ancora partire: vediamo cosa vorrebbero fare alcuni piloti quando appenderanno il casco al chiodo.

Mikel Azcona:

“Prima di tutto vorrei diventare Campione del Mondo, poi mettere su un mio team, la Mikel Azcona Motorsport, facendo crescere i miei piloti"



Nicky Catsburg:

“Vorrei passare le giornate a fare nulla! Mi piace molto viaggiare, forse però potrei ancora essere nel motorsport, ma non sono sicuro".



Kevin Ceccon:

“Quando sono a casa lavoro nell'azienda di famiglia che si occupa di carpenteria, acciaio, sabbiatura e verniciatura".



Tom Coronel(nella foto):

“Morirò! Non mi fermerò mai, farò questo tutta la vita!"



Yann Ehrlacher:

“Mi piacerebbe provare un ironman o eventi endurance".



Néstor Girolami:

“Prima di tutto passare il tempo con la mia famiglia. Però mi piacerebbe continuare a fare qualcosa nel motorsport, tipo team manager o consulente dei piloti".



Esteban Guerrieri:

“Qualcosa che ha a che vedere con la comunicazione, in modo da ridare allo sport ciò che ho avuto".



Daniel Haglöf:

“Quando ho cominciato a fare il pilota di professione pensavo ad una mia squadra, cosa che ho fatto. Con due cose parallele, ho un'ottima via d'uscita!"



Niels Langeveld:

“Avendo esperienza da pilota mi piacerebbe fare il direttore di gara. Sarebbe una nuova sfida e vorrei provarla".



Norbert Michelisz:

“Mi piacerebbe essere ancora nel motorsport, magari come insegnante dei piloti o manager, facendo crescere il mio team, la M1RA".



Tiago Monteiro:

“Sarò coinvolto nelle corse in un qualche modo, faccio già il manager di piloti e ho alcuni ragazzi che crescono bene ogni anno con la mia azienda".



Andy Priaulx:

“E' una alternativa che non mi piace! Avrò comunque da fare con la mia famiglia, mi piacerebbe vedere i miei figli crescere nelle corse e seguirli senza pressioni".



Gabriele Tarquini:

“A 35 anni ho fatto il commentatore della F1 per la TV italiana, ora sono troppo vecchio per andare in TV! Mi piacerebbe seguire un team o lavorare per una Casa per due o tre anni, facendo esperienza".



Attila Tassi:

“Vorrei correre per tanto tempo, come Gabriele Tarquini.”



Jean-Karl Vernay:

“Da quando avevo 4 anni faccio il pilota, che era quello che volevo! Non penso che arriverò all'età di Gabriele Tarquini, spero di mettere su famiglia ed occuparmi dei miei bambini senza viaggiare più".

WTCR WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, ecco la seconda parte di Yvan Muller DA UN GIORNO

The post Il domani dei piloti WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Come i piloti del WTCR hanno firmato i loro contratti 23/04/2020 A 07:00