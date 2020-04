Il legame WTCR-F1

Cosa hanno in comune le stelle del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini? Qui sotto troverete la risposta.

Kevin Ceccon: ha preso parte ai test di F1 ad Abu Dhabi nel 2011 con la Toro Rosso.



Tom Coronel: ha provato la Arrows nel 1999 ed è commentatore dei GP per la TV olandese.



Goodyear: il fornitore ufficiale di gomme del WTCR ha alle spalle 368 vittorie in F1.



Ma Qinghua: prima di approdare al Team Mulsanne, il cinese è stato il primo a salire su una F1 per una prova.



Tiago Monteiro: è l'unico portoghese ad essere salito sul podio in F1.



Aurélien Panis: suo padre Olivier vinse il GP di Monaco del 1996.



Andy Priaulx: ha svolto un test con la BMW Williams nel 2005.



Sepang: per 12 volte ha ospitato il GP di Malesia.



Gabriele Tarquini: andò a punti con la AGS.



Max Verstappen: il pilota della Red Bull era sulla griglia di Zandvoort nel 2018.

