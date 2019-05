Il messaggio di Catsburg per Langeveld: “Fagli vedere come si fa!”

Nicky Catsburg ha festeggiato le DHL pole position della WTCR Race of Slovakia e poi ha lanciato un messaggio si supporto per il suo collega Niels Langeveld.

L'olandese è al debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e ancora non ha preso punti, ma è molto amico di Catsburg che gli dà consigli.



“Avevo parlato con Niels prima di venire qui e ovviamente per lui è bello essere arrivato ad un accordo con l'Audi - ha detto il pilota della BRC - Da tempo si è impegnato per questo e se lo meritava. Ieri dopo le qualifiche gli ho mandato un messaggio scrivendogli "Ehi, Niels, fagli vedere come si fa!" perché ha fatto molto bene".



Dopo aver ottenuto il 16° posto nella prima qualifica, Langeveld ha chiuso settimo in Q2, meritandosi così gli applausi del rivale di casa BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



“Lo rispetto molto per quello che ha fatto nel motorsport in questi ultimi due anni, lavorando duramente per arrivare qui. Mi piace quello che sta facendo", ha concluso Catsburg.

