Il programma del WTCR di questa settimana

Per il WTCR − FIA World Touring Car Cup questa settimana ci sono parecchie cose in arrivo. Vediamo, se non ci saranno cambi di programma, cosa avremo sul nostro sito.

Lunedì: alle 13;00 ci sarà un nuovo video di WTCR Out of Box, disponibile anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.



Alle 19;30 diretta di Esports WTCR Beat the Drivers dallo Slovakia Ring (Facebook, YouTube)



Martedì: dalle 6;00 il resoconto di Esports WTCR Beat the Drivers.



Mercoledì: Martin Haven ha intervistato Yvan Muller per il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear. Dalle 12;00 ecco la prima puntata (YouTube, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com).



Alle 15;00 Néstor ‘Bebu’ Girolami è protagonista di WTCR Lockdown Quiz su Facebook, Instagram e Twitter.



Alle 17;00 c'è il Wallpaper Wednesday su Facebook ed Instagram



Giovedì: novità su cinque piloti del WTCR



Non perdetevi WTCR All Access della WTCR Race of Portugal 2019 su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube



Venerdì: WTCR Lockdown Quiz con Pepe Oriola alle 15;00 su Facebook, Instagram e Twitter



Sabato: l'ultimo giro dei piloti WTCR



Domenica: replica del quinto episodio di Cyan Racing Lynk & Co - Challenge the World su Facebook

