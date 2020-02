Il PURE ETCR con il WTCR in Austria e Corea del Sud

Il PURE ETCR, il più grande campionato turismo per auto elettriche al mondo, è stato presentato ufficialmente oggi a Parigi e nel 2020 condividerà due eventi con il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il promoter Eurosport Events, che tramite Discovery gestisce il WTCR – FIA World Touring Car Cup, si occuperà del PURE ETCR con battaglie elettrizzanti per i fan del motorsport in una nuovissima piattaforma per costruttori e pubblico.



La stagione inaugurale del PURE ETCR sarà di quattro eventi, con due in compartecipazione con il WTCR. Si tratta di WTCR Race of Austria al Salzburgring (24-26 luglio)* e WTCR Race of South Korea all'Inje Spedium (16-18 ottobre), con Goodyear che come per il WTCR sarà fornitore ufficiale del campionato.



Ancora non sono noti i programmi dei weekend, ma l'obiettivo è di catturare gli stessi fan del WTCR con un format unico e accattivante.



Il WTCR avrà invece come gare di supporto anche quelle del FIA European Truck Racing Championship in Ungheria e allo Slovakia Ring, mentre per le altre della stagione sono in corso trattative.



Cliccate quiper saperne di più sul PURE ETCR.



*La WTCR Race of Austria è soggetta all'approvazione del Consiglio Mondiale FIA

