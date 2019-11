Il re di Macao non si arrende

Rob Huff non si arrende e vuole la DHL Pole Position della WTCR Race of Macau dopo aver chiuso settimo nella Prima Qualifica.

Il pilota della SLR VW Motorsport ha riscontrato alcuni problemini alla sua Volkswagen Golf GTI TCR, ma dopo averli risolti è fiducioso di poter fare bene nella seconda sessione delle 13;35 locali.



“E' un peccato perché non abbiamo potuto lottare per la pole, ma grazie al team abbiamo scoperto il problema e risolto tutto per la seconda qualifica - ha detto Huff - Penso che sia difficile battere Hyundai e Lynk & Co, il loro passo nel primo settore non è sostenibile per noi, ma farò del mio meglio e spero di centrare la Top5 alla fine per poi lottare domenica per il decimo successo qui".

