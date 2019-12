Il riassunto della stagione: WTCR Race of Germany

Prima vittoria Volkswagen nel WTCR / OSCARO grazie ai successi di Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter sul Nürburgring Nordschleife.

La coppia della Sébastien Loeb Racing ha dominato, con lo svedese che si è imposto in Gara 2 portandosi a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy e divenendo sfortunato protagonista in Gara 3 di uno spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze.



Leuchter ha chiuso sul podio in Gara 2 e vinto Gara 3 partendo dalla DHL Pole Position, mantenendo la propria Volkswagen Golf GTI TCR davanti all’aggressivo Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR) alla curva 1.



Guerrieri aveva avuto un problema alla frizione, ma questo non gli ha impedito di insidiare l’idolo locale con una bagarre serratissima sul “Döttinger Hohe”. Questo ha consentito a Frédéric Vervisch, in rimonta dal settimo posto, di passare l’argentino sul rettilineo balzando secondo. Guerrieri con il terzo posto porta a +45 il vantaggio su Norbert Michelisz e Thed Björk, ritirati.



L’ungherese della BRC Hyundai N Squadra Corse aveva invece trionfato in Gara 1 superando il poleman Guerrieri e lasciando la bagarre per il podio a lui e Néstor Girolami, toccatosi più volte con Vervisch sempre sul “Döttinger Höhe”.



Girolami ha messo anche due ruote sull’erba e Rob Huff ha beffato entrambi, mentre Girolami si metteva dietro l’Audi RS 3 LMS del belga, per poi combattere e ripassare Huff sul lungo rettilineo. Il britannico può comunque sorridere, dato che alla curva 1 aveva avuto una ruvida collisione con Yvan Muller.



DHL Pole Position Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Giro veloce Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR



DHL Pole Position Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

Giro veloce Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



TAG Heuer Best Lap Trophy: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

