Il riassunto della stagione: WTCR Race of Netherlands

Thed Björk ha centrato la seconda vittoria stagionale nella WTCR Race of Netherlands in un weekend di polemiche a Zandvoort.

Lo svedese ha trionfato battendo l’autore della DHL Pole Position, Yann Ehrlacher, che al volante della seconda Lynk & Co 03 TCR era stato a lungo in testa fino a quando il team non ha deciso di invertire le posizioni, pensando che arrivasse una penalità per il francese.



Ehrlacher ha quindi dovuto ridare la prima piazza al collega, mentre terzo si è classificato Norbert Michelisz, che ha goduto del regalo del suo compagno Augusto Farfus, fattosi da parte per motivi di campionato.



Yvan Muller aveva ottenuto la DHL Pole Position, ma la sua auto è stata penalizzata per non aver rispettato la pressione del turbo imposta dal Balance of Performance ed è giunto quinto partendo da lì.



Mikel Azcona (PWR Racing) completa un altro grande weekend giungendo sesto dietro a Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen). In Gara 2 si è imposto Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), nuovo leader della serie.



Muller e Azcona sono saliti sul podio anche in Gara 1 dietro alla Volkswagen di Benjamin Leuchter, con Kristoffersson secondo in Gara 2, dove Nicky Catsburg è quarto seguito sempre da Azcona e Farfus. Leuchter si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Jean Todt, Presidente FIA, è stato uno degli ospiti d’onore dell’evento assieme a Pierre Gasly e Max Verstappen, piloti Red Bull Racing F1 e presenti per lo sponsor TAG Heuer (WTCR Official Timing Partner) alla Jumbo Racedagen.



DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

Gara 1: Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

Giro veloce Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 2: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI



DHL Pole Position Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

Gara 3: Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

Giro veloce Gara 3: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI



TAG Heuer Best Lap Trophy: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

