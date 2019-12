Il ritorno di Haglof per il gran finale del WTCR

Daniel Haglöf tornerà in azione per il gran finale del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Malesia.

Il pilota della PWR Racing aveva ceduto la sua CUPRA TCR a Robert Dahlgren per la WTCR Race of Macau come premio per il successo in TCR Scandinavia e sfruttandone la conoscenza del Circuito da Guia.



Sul Sepang International Circuit sarà invece il co-fondatore del team svedese a tornare ai box al fianco di Mikel Azcona, il quale punta a concludere come miglior rookie della stagione.



Il Team Principal Emil Axelsson ha commentato: "Siamo felici di terminare l'anno con Mikel e Daniel al volante per concludere bene. Siamo molto felici del lavoro svolto da Robert a Macao, ancora una volta molto professionale e utile al team. Purtroppo i distacchi ridotti nella Seconda Qualifica gli hanno impedito di piazzarsi più avanti e ottenere grandi risultati".



La WTCR Race of Malaysia si disputerà nello stesso weekend del FIM Endurance World Championship con la 8h di Sepang il 12-15 dicembre.

