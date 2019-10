Il super-talento Azcona

Mikel Azcona è stato autore di una grande qualifica nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan e si è preso le lodi della PWR Racing.

Lo spagnolo ha poi commesso un errore stallando in griglia con la sua Cupra, ma in condizioni ostiche è comunque riuscito a piazzarsi molto bene.



“Chiudere terzo su una pista nuova e in condizioni del genere, in un campionato così duro, è qualcosa per cui togliersi il cappello - ha detto il Team Principal Emil Axelsson - Il nostro Azcona è un super-talento".



Il suo compagno Daniel Haglöf ha aggiunto: "In termini di risultati è stato un weekend duro, ma Azcona ha dimostrato che la velocità c'è, anche se non sempre si può andare a punti. Siamo in costante fase di apprendistato e ora dobbiamo pensare a Macao, sarà un'altra gara durissima".

