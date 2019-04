Il Team Mulsanne ha cominciato la stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con due noni posti a Marrakech.

Le nuove Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR costruite dalla Romeo Ferraris hanno raggiunto un risultato soddisfacente, come ha sottolineato Michela Cerruti, Operations Manager dell'azienda di Opera nel commentare le prestazioni alla WTCR AFRIQUIA Race of Morocco di Kevin Ceccon e Ma Qinghua.



“Credo che non potesse esserci per noi un inizio di stagione migliore. Se guardo al 2018, a Marrakech faticavamo parecchio e prima di entrare in zona punti abbiamo dovuto aspettare metà stagione. Seppur quest’anno il sistema di attribuzione punteggi sia cambiato, la Top10 rimaneva un obiettivo da conquistare, ed esserci riusciti con entrambi i piloti alla prima gara è un grande risultato".



"I distacchi poi sono stati risicatissimi, con un decimo si perdevano 5 file dello schieramento in qualifica, motivo per cui siamo ancora più contenti del lavoro svolto dal team e dai piloti. Il restyle Veloce si è dimostrato tale, anche se ovviamente possiamo tutti migliorare e speriamo di farlo sin dal prossimo round di Budapest, previsto per il 28 aprile”.

The post Il Team Mulsanne a quota 9 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.