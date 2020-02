Il WTCR comincia a casa del Re

L’Hungaroring diventa il primo appuntamento della stagione 2020 nel weekend del 24-26 aprile, in casa del Re del WTCR, Norbert Michelisz, che nella WTCR Race of Hungary darà il via alla sua difesa del titolo.

Come sempre ci si aspetta grande affluenza da parte del pubblico ungherese, che accorrerà anche per sostenere Attila Tassi in un fine settimana di condivisione della pista con il FIA European Truck Racing Championship in quello che sarà il Super Racing Festival, con presenza dell’idolo locale Nobert Kiss.



“L’Hungaroring ci darà modo di avere un weekend di grande spettacolo e un ottimo inizio per la stagione 2020. E’ la pista di casa di Norbi e sarà una fantastica esperienza per tutti”,ha detto François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR).

