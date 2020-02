Le auto e i materiali del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2019 sono tornati in Europa dall'Asia.

Le oltre 215 tonnellate di attrezzature si sono spostate da Sepang a Singapore per la traversata via mare gestita da DHL, partner logistico della serie.



Il tutto è arrivato al porto di Anversa con la nave NYK Wren il 28 gennaio, completando un rientro da un viaggio che durava dal 26 di luglio scorso, quando la nave Al Jmeliyah ra salpata per Shanghai diretta in Cina per la WTCR Race of China di settembre.



Foto: Tom Coronel/Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

The post Il WTCR è tornato dalla… Malesia! appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.