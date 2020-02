Il WTCR fa tappa a Salisburgo

La velocissima pista del Salzburgring ha ospitato FIA World Touring Car Championship e FIA European Touring Car Championship in passato e diventerà teatro della WTCR Race of Austria come sesto evento del calendario 2020.

Situato a 12km da Salisburgo, il tracciato sarà scena delle ultime gare europee prima della trasferta cinese che dopo l’estate aprirà il tour asiatico della serie.



Utilizzato per la prima volta nel 1969, misura 4,241km sorgendo in una pittoresca vallata tra velocissimi rettilinei che hanno sempre regalato spettacolo ai fan.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): “Il Salzburgring ha sempre regalato spettacolo nelle corse turismo fin dai tempi del WTCC. La sua posizione è ottima per essere raggiunta dai team del WTCR e siamo entusiasti di rinnovare l’accordo con i suoi organizzatori per un altro grande show per i fan del mondo”.

