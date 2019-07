Il WTCR in partenza per la Cina

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è in partenza per la Cina, con auto e materiali che sono stati imbarcati dal porto di Anversa con destinazione Shanghai.

DHL, Official Logistics Partner della serie, si sta occupando della attraversata dal Belgio alla Cina, dove i container arriveranno il 27 agosto.



La WTCR Race of China si svolgerà il 13-15 settembre e sarà il primo dei quattro eventi finali della stagione.



Cliccate quiper seguire la spedizione.

