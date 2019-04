La Honda Civic Type R TCR di Attila Tassi ha fatto bella mostra di se in quel di Budapest davanti alla Basilica di Santo Stefano.

L'auto della KCMG che il 19enne magiaro guida nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è stata fotografata da tante persone.



"Sono cresciuto all'Hungaroring - ha detto Tassi - L'anno scorso non è stato un grande weekend per me, mentre due anni fa vinsi in TCR International. Questa è una griglia fortissima e debbo migliorare, sicuramente mi piacerebbe salire sul podio".

The post Il WTCR per le strade di Budapest appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.