Il WTCR porta l’Audi al top

Le sei vittorie nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2018 hanno consentito all'Audi RS 3 LMS di conquistare un prestigioso premio.

L'auto tedesca ha infatti vinto il "TCR Model of the Year" che viene assegnato da WSC considerando i punti conquistati durante l'anno dai vari modelli nei campionati che disputano.



I punti si basano su coefficienti riguardanti livello delle serie e numero di auto della stessa Casa presenti. L'Audi ne ha totalizzati 7213,50 precedendo la Honda Civic Type R (7055,75) e CUPRA/SEAT León (6855,25).



Chris Reinke, capo di Audi Sport Customer Racing: "E' un grande onore per Audi Sport vedere assegnato alla RS 3 LMS questo prestigioso titolo in una classifica mondiale con 12 auto presenti. Questo è molto importante perché non è solo un successo sportivo, ma anche commerciale. Oltre alle vittorie in pista, Audi Sport incarna lo spirito delle corse clienti e ha già costruito più di 160 auto TCR per tutto il mondo. E' un grande successo per la categoria di WSC, che vede tanti campionati crescere".



Jean-Karl Vernay, Gordon Shedden e Frédéric Vervisch (nella foto) sono stati coloro che hanno portato le Audi a vincere nel WTCR con i team Audi Sport Leopard Lukoil Team (i primi due) e Audi Sport Team Comtoyou (il belga).



La Volkswagen Golf GTI TCR ha totalizzato 6595.25 punti, così come la Hyundai i30 N, mentre segue la PEUGEOT 308 TCR a quota 5813.50.

