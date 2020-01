Il MotorLand Aragón sarà la novità del WTCR – FIA World Touring Car Cup per ben due volte nel 2020.

Oltre alla WTCR Race of Spain del 3-5 luglio, la pista spagnola ospiterà anche i test pre-stagione del 24-26 marzo.



In precedenza era stato il Circuit de Barcelona-Catalunya (2018 e 2019) teatro delle prove d'avvio dell'anno, con i team che avranno modo di affinare le rispettive vetture in vista del debutto in Marocco.

The post Il WTCR va subito ad Aragon appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.