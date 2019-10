Johan Kristoffersson ha centrato il miglior crono nelle Libere 2 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a Suzuka: sentiamo cosa ne pensa il pilota della Sébastien Loeb Racing.

Hai chiuso primo le FP2, ma è stata una sudata, come mai?

“Sono andato fuori con il posteriore della vettura e sull'erba sono scivolato. Alla curva 1 ho rischiato parecchio perché ero molto veloce".



Nelle FP1 eri 26°, hai migliorato parecchio...

“Abbiamo avuto qualche problema tecnico e siamo riusciti a migliorare lavorando molto sulla macchina. Ringrazio il mio team e i compagni che hanno condiviso con me i dati. Ero contento, ma qui le condizioni cambiano di continuo e ho beccato anche traffico, per cui non è stato male terminare davanti. Ora spero che le qualifiche vadano bene, spero nella griglia invertita di Gara 2"



Preferisci una qualifica asciutta o bagnata?

“Se fosse tutto asciutto sarebbe meglio, ma visto che è bagnato è meglio resti così, altrimenti come team avremmo più difficoltà. Se piove preferisco".



Quali sono stati i problemi delle FP1?

“Alcune piccole cose che non ci hanno consentito di scendere in pista. Non era un problema singolo, ma volevamo fosse tutto ok".

The post Intervista con Johan Kristoffersson appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.