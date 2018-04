Intervista con Mehdi Bennani

Mehdi Bennani si appresta ad affrontare la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, l'evento di casa sua che segnerà l'inizio della nuova era per il campionato. Il pilota della Sébastien Loeb Racing è chiaramente uno dei favoriti per il successo, dunque dovremo osservare bene la sua Volkswagen Golf GTI TCR.

Il FIA World Touring Car Championship ha un nuovo nome e regolamenti per il 2018. Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Sarà di alto livello perché tutti saranno molto vicini, piloti, team e auto. Molto più che nel WTCC, credo che almeno in 15 possano puntare al titolo".



Questo ti carica?

"Certamente, sono molto motivato perché il livello è alto e vogliamo essere forti lottando per le posizioni di vertice. Iniziare la nuova stagione a Marrakech è speciale, spero di salire sul podio perché avrò senz'altro il supporto del mio paese, per cui vorrei ringraziare tutti con un bel risultato".



Ogni weekend avremo 3 gare, che differenza c'è?

"Anche due qualifiche, quindi bisognerà prepararsi molto meglio rispetto a prima. Non bisogna rovinare l'auto perché un incidente potrebbe mettere a rischio l'intero weekend. Dobbiamo andare al limite e anche preservare la vettura, non sarà semplice per nessuno".



In squadra hai un nuovo compagno, Rob Huff. Tu conosci il team, lui l'auto...

"Abbiamo una grande responsabilità perché siamo gli unici a guidare la Volkswagen. Sappiamo che SLR è un team molto bravo e professionale ed essendo stato con loro negli ultimi anni il legame si è rafforzato. Sono molto orgogliosi di avere il supporto di Volkswagen Motorsport e io felice di essere qui. Conosciamo bene anche Rob, uno dei piloti più veloci al mondo e un Campione. Abbiamo già lottato in passato e lui conosce come sistemare l'auto perché l'ha guidata l'anno scorso. Spero che troveremo il modo giusto di lavorare per far crescere la macchina ad ogni gara".