Intervista con Mikel Azcona

Una settimana fa, Mikel Azcona si è portato a casa la prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Vila Real sfruttando al meglio il ‘joker’ lap. Ecco le parole del pilota della PWR Racing a fine gara.

"E' la mia prima vittoria in una serie Mondiale ed è fantastico, sto provando qualcosa che non avevo mai sentito prima - ha detto il 23enne spagnolo - E' stata una bella giornata per me, il team e Cupra. Era cominciato tutto molto bene in qualifica dove ho fatto un giro bellissimo, poi la macchina è migliorata in gara. Ero fiducioso di poter andare forte, mi sentivo bene con lei e la pista mi piaceva. Per tutto il weekend siamo riusciti a crescere, da venerdì a domenica, nonostante le difficoltà di venire qui per la prima volta. Sono felicissimo, non posso credere di essere riuscito a vincere davanti alla mia famiglia, gli amici e gli sponsor!"



"Sono un debuttante e non mi aspettavo certamente di riuscirci, ma è davvero fantastico. E poi è bello poter regalare a Cupra Racing e alla PWR Racing la prima vittoria della stagione. Questo servirà come motivazione per la seconda parte del campionato. Abbiamo ancora la possibilità di lottare per il titolo, dobbiamo solo continuare così. La strada per la Malesia è ancora lunghissima, vedremo a dicembre come saremo messi".

