Mitchell Cheah ha 21 anni ed è uno dei piloti più promettenti della Malesia. Nel weekend farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO come wildcard a bordo della Hyundai i30 N del Team Engstler, con cui proverà a capitalizzare quello che ha imparato in questa stagione che lo ha visto impegnato in ADAC TCR Germany.

Cosa pensi di poter ottenere in Malesia?

"Sinceramente coi 20kg di zavorra imposti alle wildcard sarà molto difficile, anche perché sono contro piloti di livello mondiale, ma la Top10 per me sarebbe un bel risultato e punto a quello".



Pensi che conoscere bene Sepang di aiuterà?

"Corro qui da oltre 5 anni e sono molto fiducioso, ma con le TCR succede sempre che si debba inventare qualcosa per superare, quindi penso si possa migliorare ogni curva".



Passi dalla Volkswagen Golf alla Hyundai i30 N, quanto sarà impegnativo?

"Molto perché non ho mai corso con la Hyundai prima, ma le auto hanno le stesse specifiche, per cui è questione di adattare il proprio stile. Come wildcard faremo due sessioni di test ad inizio settimana e vedrò di migliorarmi in vista del weekend.”



Cosa pensi dei tuoi rivali del WTCR / OSCARO?

"E' una griglia incredibile, piena di piloti fortissimi e qui un errorino o 1" di differenza possono creare problemi. Sono al 200% concentratissimo sull'evento e proverò ad essere il più consistente possibile contro questi ragazzi".



Con te ci sarà anche Hafizh Syahrin, gli hai dato consigli? Come pensi possa andare?

“Per Hafizh è la prima volta con una TCR, ma la velocità non sarà un problema per uno che corre in MotoGP e che va molto più forte. La differenza la fa chi sa frenare in ritardo, ma quando è salito in macchina per la prima volta è andato bene, per cui penso possa ottenere qualcosa di positivo".



Foto: Sepang International Circuit

The post Intervista con Mitchell Cheah appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.