Intervista con Norbert Michelisz

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si conclude nel weekend e il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse a Sepang International Circuit rincorre il titolo da leader della serie.

Avevi detto che questo era un weekend come gli altri per te, che sensazioni hai?

“Stranamente per me è così, sono rilassato e non so perché. Ricordo due anni fa lo stress che avevo prima del gran finale, pensavo subito al mattino al titolo, mentre ora sono calmissimo e fiducioso. Il mio obiettivo è concentrarmi su me stesso per tirare fuori tutto".



Nelle ultime due settimane non ti abbiamo mai visto così...

“E' bello poter controllare le emozioni, ma non so come accada. Sono sicuro che questo sarà ottimo per il weekend e le prestazioni. Sono curioso di vedere domani come saranno i 5' prima delle Qualifiche, se riuscirò a tenere questo stato d'animo. Penso positivo e mi sento bene, spero che tutto vada così".



Hai citato il Qatar 2017, quello che hai imparato in quel weekend lo stai mettendo in pratica qui?

“Era un po' diverso perché là dovevo rincorrere il Mondiale, mentre ora sono il leader. Ero in una posizione differenze, anzi, opposta. Per me è sempre stato meglio essere davanti che dietro".



Altri direbbero il contrario...

“Sì, ci sono i pro e i contro. Ovviamente il mio margine è molto ridotto e quando sei davanti hai più pressione. Esteban, Yvan e Thed devono guadagnare posizioni, personalmente la pressione l'ho sempre sfruttata in modo positivo. Mi ricordo le prime gare in Ungheria e in Giappone, la pressione era pesantissima, però riuscii a vincere e a siglare delle pole position, per cui non avverto pressioni extra".



Chi pensi possa essere il tuo avversario peggiore?

"E' una domanda difficile, se guardiamo alle ultime gare direi le Lynk & Co ed Yvan, così come Thed. Hanno il vantaggio di non aver niente da perdere, però so che posso prendere almeno 70 punti nell'arco del weekend, come successo a Marrakech, per esempio. Lo stesso vale per Yvan. E' stato fantastico a Macao e in Cina, poi non dimentichiamo Esteban, che fu mio compagno nel 2017, un pilota bravissimo. E' velocissimo e ha un istinto pazzesco. Io ho un ottimo pacchetto con la macchina, tutti noi abbiamo cose positive e negative e in generale penso che abbiamo le stesse chance di vincere".



Yvan potrà contare sull'aiuto di Thed Björk, tu di Gabriele Tarquini...

“Non lo so, spero solo che siano gare pulite. Chi lotta per il titolo dovrebbe tirare fuori il massimo da se stesso, senza contare sull'aiuto di altri. Comunque so che è il momento più importante dell'anno e che Gabriele è il compagno perfetto in questo senso, uno veloce e corretto. Con lui ho imparato tanto, gli ho chiesto ogni cosa sulla macchina e mi ha insegnato tutto. Dagli approcci con gli altri alle traiettorie. Sono cose che aiutano e in un weekend anche il tuo compagno può darti una mano, ma penso anche che molto dipenda dalle tue prestazioni, in qualifica e gara. Alla fine conto più sulla condivisione dei dati e capire dove posso migliorare. So però che se fossi dietro a Gabriele non mi renderebbe la vita difficile, è ciò che ti aspetti da uno come lui".

