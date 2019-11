Intervista con Robert Dahlgren

Robert Dahlgren debutta in questo weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Macao come compagno di squadra di Mikel Azcona, dopo che il co-fondatore della PWR Racing - Daniel Haglöf - gli ha ceduto il volante della sua Cupra.

Com'è tornare in un Mondiale Turismo?

“Assolutamente fantastico, siamo al livello massimo della categoria e correre contro i migliori del mondo è sempre quelloche vorresti".



Come ti sei sentito quando ti hanno chiamato per correre a Macao?

“Sinceramente ho pensato che non ci fosse molto tempo, mi chiedevo come fosse possibile. Fortunatamente abbiamo trovato i voli per Hong Kong e siamo qui".



Cosa puoi ottenere in questo weekend?

“Spero di essere competitivo e non troppo lontano alla fine, provando a risalire tra Q1 e Q2. E' passato tanto tempo dall'ultima volta che ho corso qui e non ho avuto modo di allenarmi molto. Già all'epoca andai a sbattere in qualifica perché le FP1 erano bagnate e poi ci fu l'asciutto nelle FP2. E' una pista che va rispettata, ma conosco auto e team, per cui sono a mio agio".



Ti ricordi l'incidente?

“Mi ricordo cosa sbagliai. Arrivai in un punto a frenare troppo tardi e aggressivo sul pedale. Avrei potuto essere un po' più gentile, ma pestai troppo e le ruote si bloccarono. Andai a muro, provai a salvare l'auto, ma ruppi anche l'attacco dell'HANS".



Anche nel 2011 ci fu un incidente, pensi che oggi possa andare meglio?

“Stavo andando bene in Q1, poi finii a muro, ma sono cose che possono succedere. Spero di poter fare la mia parte e migliorare, mi sono preparato nel tempo a disposizione".



Come?

“A casa ho il simulatore, poi ho diversi appunti e i video delle gare degli ultimi anni, ho sempre guardato il campionato. Penso di aver visto praticamente ogni singola sessione di Libere e gare. E' bello anche conoscere i piloti, quando Mikel, Daniel e gli svedesi Thed Björk e Johan Kristoffersson fanno bene sono contento".



La PWR Racing nel primo anno di WTCR è riuscita a vincere e a portare a casa diversi podi, ti ha sorpreso?

“Non sapevamo cosa aspettarci perché la macchina era ottima in TCR Scandinavia, ma è difficile compararlo al WTCR. La base da cui iniziavamo era ottima, ma un po' siamo stati sorpresi anche noi. Il team ha fatto un lavoro eccezionale, così come Mikel. E' stato bello vederli festeggiare dal divano di casa".



Se il team ti chiedesse di correre la WTCR Race of Malaysia saresti libero?

“Dovrei trovarlo, il tempo! Vedremo dopo questo weekend”.



Delle Libere di oggi cosa puoi dire?

“Sono andate bene e secondo i piani. Ovviamente non sai mai quando può esserci una bandiera rossa o quelle gialle, ma siamo riusciti ad incrementare la velocità provando diverse cose. Mi presento alle qualifiche contento".

