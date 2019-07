Istinto decisivo per Ehrlacher

Yann Ehrlacher ha centrato il secondo posto in Gara 1 della WTCR Race of Portugal con grande soddisfazione.

Al volante della sua Lynk & Co 03 TCR, il francese è ritratto nell'episodio di "Challenge the World", la serie che racconta i dietro le quinte della Cyan Racing nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, dove si vede quando ha scelto di usare il ‘joker’ lap a Vila Real.



“Il mio obiettivo non era tenere il terzo posto, ma superare Augusto Farfus - dice Ehrlacher, che ha non fatto affidamento sulle indicazioni del suo ingegnere Kev Berry - Sinceramente non ho ascoltato quello che mi diceva Kev, volevo piazzarmi fra le Hyundai e mi sono preso il rischio di fare il joker lap quando non era in programma".



L'ultima puntata è intitolata "An Emotional Weekend in Portugal", dato che in Cyan Racing si è pianto molto per la scomparsa di un meccanico sabato sera. Christian Dahl e i quattro piloti Cyan Racing hanno voluto rendergli omaggio.



Cliccate quiper vedere l'episodio.

