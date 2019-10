Jim Ka To debutta nel WTCR / OSCARO con la Honda di KC Motorgroup

Jim Ka To farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in occasione della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan che si terrà a Suzuka il weekend del 25-27 ottobre.

Il pilota di Hong Kong salirà a bordo della terza Honda Civic Type R schierata dalla KC Motorgroup, che quindi aggiunge una vettura a quelle già iscritte e condotte da Tiago Monteiro ed Attila Tassi, i quali resteranno comunque in un box differente.



“Sono molto felice di avere l'occasione di rappresentare KC Motorgroup e correre nel WTCR - ha dichiarato Jim Ka To - Cercherò di fare del mio meglio per ottenere un bel risultato".



Paul Ip, fondatore del team, ha aggiunto: "Siamo entusiasti che Jim Ka To sieda al volante della nostra Honda Civic Type R per il suo debutto nel WTCR. Abbiamo avuto una bella stagione in Super Taikyu e TCR Japan, per cui siamo curiosi di vedere cosa riuscirà a fare anche qui".



Jim Ka To in carriera ha vinto il titolo 2008 in Formula Renault Asian Challenge e ad inizio anno è salito sul podio nel Super Taikyu proprio a Suzuka. Nel 2013 era nell'equipaggio KCMG del FIA World Endurance Championship in Classe LMP2 per il round di Silverstone.



Dopo aver vinto il titolo team in TCR Europe, la squadra di Hong Kong si è distinta bene nella 24h di Dubai a gennaio, portando a casa alcuni successi in TCR Japan Touring Car Series e podi in Super Taikyu.



Foto: Ishibashi/Dome

