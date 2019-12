Johan Kristoffersson ha chiuso la stagione 2019 del WTCR / OSCARO come miglior rookie grazie alla vittoria della Malesia centrata partendo 22°.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing è stato magistrale nella sua rimonta battendo con la sua Volkswagen Golf GTI TCR la Cupra di Mikel Azcona (che poi è stato penalizzato per guida scorretta).



“Sono molto contento di aver concluso così il campionato - ha detto Kristoffersson, che già in Gara 2 era risalito dal 22° al 3° posto - Ovviamente avrei voluto lottare anche con Guerrieri e Michelisz per il titolo, ma non era il mio anno. Colgo l'occasione per ringraziare tutti nel WTCR. E' stata una grande stagione e tutto ha funzionato alla grande. Ci sono tantissimi piloti di talento e sono contento di averne fatto parte".

The post Kristoffersson chiude come miglior rookie con la vittoria in Malesia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.