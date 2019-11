Kristoffersson il migliore debuttante a Macao, ma con ambizioni più alte

Johan Kristoffersson è stato il migliore dei debuttanti della WTCR Race of Macau, anche se ha ammesso di volere di più.

Il pilota della SLR Volkswagen, ha chiuso 11° in Gara 1, 5° in Gara 2 e 4° in Gara 3 sul Circuito da Guia.



“Debbo essere soddisfatto di questo risultato - ha dichiarato il Bi-Campione del FIA World Rallycross - Al debutto a Macao ho realizzato 40 punti ed è stato incredibile, ma ho tanto margine e nelle ultime due gare si è visto, seppur fossimo su un circuito ostico. Mi sono trovato benissimo anche se eravamo vicinissimi a muretti e barriere, purtroppo nei rettilinei non potevo sfruttare la scia che avrei voluto. In Gara 3 sono rimasto deluso perché il podio era alla nostra portata e avrei voluto tornare a casa con una coppa, ma comunque è stato un weekend bellissimo. Macao è una pista molto divertente e l'adoro, oltretutto sono stato il migliore dei debuttanti".



Kristoffersson attualmente è 11° in classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nella #RoadToMalaysia che si concluderà il 12-15 dicembre.

