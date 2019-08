Kristoffersson in Finlandia per imitare il suo idolo McRae

Johan Kristoffersson in questo weekend prenderà in mano il volante della Volkswagen Polo GTI R5 per correre nel FIA World Rally Championship.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha già fatto nove gare con questa macchina e sarà in azione per la gara finnica del Mondiale.



“Chi lo ha fatto in passato ha detto che questo è il rally più bello del mondo - ha detto Kristoffersson, che ha appena vinto la sua prima gara nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO al Nürburgring Nordschleife con la Golf GTI TCR - Lunedì abbiamo svolto un ottimo test".



Tommy Kristoffersson, papà dello svedese, si occuperà della gestione del team Volkswagen Dealerteam BAUHAUS.



"Non abbiamo aspettative di risultati o punti. Spero che Johan non voglia per forza ottenere i suoi record nel WRC, ma sono curioso di vedere come andrà".



In una intervista prima della pausa estiva del WTCR, Johan Kristoffersson aveva citato Ayrton Senna e Colin McRae come suoi idoli: "Senna è Senna, non c'è bisogno di aggiungere altri, mentre Colin McRae è sempre stato uno molto speciale da guardare".



Quest'ultimo non ha mai vinto il Rally Finland, seppur abbia conquistato due podi in nove edizioni.

