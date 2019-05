Kristoffersson: “La pioggia non è un problema”

Johan Kristoffersson ha parlato del meteo che potrebbe influire parecchio sulla WTCR Race of Slovakia.

Venerdì pare che sia bel tempo, mentre domenica le gare potrebbero essere bagnate, ma lo svedese non è proccupato dato che ha già testato in queste condizioni.



“Nei test pre-stagione qui era bagnato, per cui non sono preoccupato - ha detto il pilota della SLR - E' un bel tracciato, poi è vero che abbiamo sofferto un po' in questo avvio di stagione. E' un campionato estremamente competitivo con tanti piloti e team bravi e io sto cercando di adattarmi al format. Il 7° posto nelle qualifiche dell'Ungheria è buono, ma possiamo fare di più. Il meteo renderà più interessante il weekend, spero di potermela giocare, poi se sarà sporco io sono abituato a queste condizioni!"

