Kristoffersson: “Prima di tutto bisogna fare esperienza nel WTCR”

Johan Kristoffersson negli ultimi tre eventi del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO penserà per prima cosa a fare esperienza.

Il due volte Campione del FIA World Rallycross conosceva solamente Hungaroring e Nürburgring Nordschleife (dove ha vinto) del calendario 2019.



“Ho iniziato la stagione con l'ambizione di imparare e ottenere i migliori risultati possibili pensando a fare esperienza, cosa che sarà uguale anche per le ultime tre gare - ha detto il pilota della Sébastien Loeb Racing - Quando vai in una nuova pista, la prima cosa da fare è capire com'è. In altre gare sono arrivato più preparato, qui invece avrò davanti eventi che mi serviranno come esperienza per il futuro".



Kristoffersson si sta comunque divertendo moltissimo: "Le sfide sono quello che ci piace e chiaramente vincere è stupendo, come a me è accaduto al Nürburgring, soprattutto quando stai lottando e soffrendo perché te la godi di più. Spero che il duro lavoro paghi in futuro".



Lo svedese ora si preparerà per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan del 25-27 ottobre.

