Kristoffersson pronto per il Joker Lap

A Vila Real si svolgerà il prossimo round del WTCR / OSCARO e in casa SLR Volkswagen Johan Kristoffersson avrà davanti una sfida conosciuta con il "joker lap".

Lo svedese ha vinto due titoli nel FIA World Rallycross, dove questa iniziativa è nel regolamento da anni.



Pensi che la tua esperienza possa aiutarti?

“Chiaramente in quella zona il fondo e l'aderenza sono diversi, per cui sarà dura con le traiettorie e le frenate. Rispetto al rallycross non c'è molto tempo per provarlo, mentre a Vila Real avremo le Libere che andranno sfruttate, senza esagerare comunque".



Come iniziativa ti piace?

“Molto, specialmente per una pista cittadina dove può fare la differenza. Con una partenza brutta, si può rimediare usando bene il "Joker Lap", ma anche per attaccare e difendersi. Dipende sempre da che passo avrai".



Che decisione prenderai?

“Ce ne sono tante di opzioni, ho l'esperienza del rallycross, ma in gare dove conta il consumo gomme, forse è meglio sfruttarlo subito. Se sei nel traffico, questo ti dà modo di uscirne e avere strada libera, come fare un pitstop.”



Hai mai sbagliato un Joker Lap?

"In Portogallo nel 2017 mi dimenticai di farlo e mi diederò 30" di penalità, ma è una lezione che ho imparato e non lo scorderò più!"



E la volta che ti è stato utile?

“Nella prima gara vinta nel World RX, Portogallo 2015, feci una bella strategia sfruttandolo al primo giro ed è stata la chiave".

