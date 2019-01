Kristoffersson pronto per la battaglia del WTCR

Johan Kristoffersson è pronto per cominciare la battaglia che lo attende nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Marocco ad aprile.

Lo svedese della Sébastien Loeb Racing guiderà la Volkswagen Golf GTI TCR e ha corso solamente in due delle piste del calendario, ma vuole utilizzare l'esperienza acquisita nel FIA World Rallycross Championship (dove ha vinto due titoli) per unirsi in grande stile alla #WTCR2019SUPERGRID formata da altri Campioni come lui.



"Questa è una stagione di cambiamenti e grandi occasioni per me - ha dichiarato Kristoffersson, Bi-Campione dello Scandinavian Touring Car Championship - Non è tutto nuovo perché ho già corso nelle TCR Series in passato e non sono andato così male. Sicuramente il WTCR è grande e mi aspetto un livello altissimo fra Campioni e giovani molto promettenti. Non pensate che eviterò di combattere perché è quello che amo delle gare e per questo ho corso nel WRX”.



La WTCR Race of Morocco si svolgerà il weekend del 5-7 aprile.



Cliccate quiper saperne di più sulla #WTCR2019SUPERGRID.

