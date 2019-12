Al The RIFT di Kuala Lumpur andrà in scena oggi la finalissima di Esports WTCR OSCARO.

I Top8 della classifica finale del Multiplayer Championship se la vedranno con altri 5 concorrenti locali per l’assegnazione di un montepremi di 25.000€ da utilizzare per viaggi e alloggi dei partecipanti in parte.



Ecco i nomi dei 13 finalisti



Ayman Aqeem (Malesia / Love Livers! Malaysia Motorsport)

Kirill Antonov (Russia / RRT Russland)

Gergo Baldi (Ungheria / M1RA Esports)

Bence Bánki (Slovacchia / SDL eSports by Logitech G)

Kuba Brzezinski (Polonia / Williams Esports)

Florian Hasse (Germania / EURONICS Gaming)

Jack Keithley (Gran Bretagna / Williams Esports)

Moritz Löhner (Germania / Williams Esports)

Emanuel López (Argentina / Independent)

Andika Rama Maulana (Indonesia / GT-Sim.ID eSport)

David Nagy (Ungheria / M1RA Esports)

Egor Ogorodnikov (Russia / RRT Russland)

Nikodem Wisniewski (Polonia / Williams Esports)



Ognuno dei 13 finalisti potrà utilizzare il nuovo simulatore TrackTime 3Motion con i migliori accessori, incluso lo sterzo Ascher con Simucube, pedali e monitor Heusinkveld e chiaramente programma RaceRoom.



Dalle 16;00 alle 21;00 locali è possibile godersi lo spettacolo mediante un maxi-schermo e provare gratuitamente il gioco.



La diretta

Il commento è come sempre riservato a James Kirk e lo streaming sarà visibile dalle 8:00 alle 13;00 italiane sui canali seguenti:



https://www.youtube.com/watch?v=6IpR7dDXNIc

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

The post Kuala Lumpur, tutto pronto per la finale di Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.