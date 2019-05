La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si appresta ad affrontare le gare di casa sua del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO al Nürburgring Nordschleife da leader delle classifiche piloti e team.

Dominik Greiner, team manager della compagine tedesca, ha sottolineato il bell'inizio di stagione 2019.



“Abbiamo vinto cinque gare, più di quanto fatto in tutto lo scorso anno, e siamo leader fra team e piloti prima di andare al Nürburgring, il che è molto bello".



Dopo 12 round, Esteban Guerrieri è primo con 11 punti di vantaggio sul compagno Néstor Girolami, mentre la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ne ha 38 sugli inseguitori.



La WTCR Race of Germany è in programma il 20-22 giugno.

The post La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport in Germania da leader appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.