La Formula 1 scuola per Monteiro

Tiago Monteiro ha corso il GP di Formula 1 in Malesia in passato e avrà un vantaggio nella WTCR Race of Malaysia.

Il portoghese si classificò 12° e 13° nel 2005 e nel 2006 in temperature torride e umide che resero la sfida ostica.



“Sepang fu un bell'impegno quando corsi là in F1 per via del caldo e dell'umido - dice il portacolori di Honda-KCMG - Nel WTCR andremo più piano e le gare saranno più brevi, inoltre saranno di sera per cui da questo punto di vista sarà più semplice. Mi aspetto che ci sia molta battaglia e vorrei concludere l'anno con un bel risultato".



Monteiro, che ha vinto Gara 3 della WTCR Race of Portugal in luglio, concluderà la sua prima stagione completa dal ritorno dopo l'incidente del 2017.



Foto: DPPI

