Augusto Farfus ha centrato il primo podio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Gara 2 al Nürburgring Nordschleife dopo che in Olanda era stato costretto a cederlo al suo collega Norbert Michelisz.

Il brasiliano ha combattuto a lungo ed è stato premiato in Germania.



“Partire decimo e salire sul podio non era facile, qui non si supera molto - ha detto il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team - Sono stato competitivo e fortunato per tutto il weekend, oggi avevo un bel passo e ho sfruttato le occasioni per superare, ma sono sono contento di ciò che ho fatto".



Farfus ha approfittato della bagarre tra Rob Huff e Gabriele Tarquini per superare l'abruzzese, dopo che questi era venuto a contatto con l'inglese (ritirato).



“Mi sono avvicinato a Gabriele e ne ho sfruttato la scia, è stata la chiave".

In



In Gara 3 purtroppo si è ritirato per un contatto al via.

The post La fortuna sorride finalmente a Farfus appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.