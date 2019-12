La lotta per il titolo WTCR si decide a Sepang

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si deciderà a Sepang in questo weekend.

Norbert Michelisz ha conquistato le due DHL Pole Position di venerdì e resta il grande favorito con 15 punti di vantaggio su Esteban Guerrieri, che in Gara 3 partirà al suo fianco.



Yvan Muller e Thed Björk sono invece scivolati a -21 e -38 rispettivamente, ma con 75 punti in palio nella WTCR Race of Malaysia tutto resta apertissimo. Ecco quindi come la pensano i quattro protagonisti.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR)

Punti: 326

Posizione Gara 1: 1°

Posizione Gara 2: 10°

Posizione Gara 3: 1°



“Non voglio esaltarmi troppo, però; ci sono ancora 75 punti in palio e non si può dare nulla per scontato, quindi rimaniamo concentrati al 100% sulle gare di domani, con la soddisfazione delle pole".



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

Punti: 311

Posizione Gara 1: 10°

Posizione Gara 2: 9°

Posizione Gara 3: 2°



“Sono rimasto sorpreso dalle difficoltà delle Lynk & Co, pensavamo andassero come a Macao. Là fummo noi in crisi, mentre qui siamo in prima fila. Norbi ora è a +15, ma ce ne sono 75 di punti in palio e tutto è apertissimo. Per ora sono contento al 90%".



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

Punti: 305

Posizione Gara 1: 16°

Posizione Gara 2: 13°

Posizione Gara 3: 13°



“Le qualifiche sono andate malissimo e non è una questione che possiamo gestire, se va così il campionato è finito. L'obiettivo è comunque lottare per il titolo Team e gli scenari sono vari, quindi daremo il massimo e continueremo a lottare".



Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

Punti: 288

Posizione Gara 1: 28°

Posizione Gara 2: 28°

Posizione Gara 3: 19°



“Cercheremo di lottare e superare più gente possibile, vediamo cosa si riuscirà a portare a casa. E' ancora tutto in bilico, vediamo".



Le gare domenica sono previste per le 15;15, 18;15 e 20;10 locali.

