La Münnich in testa coi suoi argentini

Néstor Girolami e Esteban Guerrieri hanno regalato il primato alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport fra i team del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO grazie ai punti conquistati a Marrakech.

Guerrieri ha vinto Gara 1, dove Girolami si è classificato terzo, dando una mano al team tedesco a scalare la classifica.



“E' stato un ottimo weekend per noi e sono contentissimo - ha detto il team principal Dominik Greiner - Siamo insieme a lavorare da sole tre settimane e finire il primo evento al comando del campionato andando sempre a punti con tutte le auto è speciale. E' una fantastica posizione da cui ripartire per l'Ungheria con grandi aspettative".



In classifica la Cyan Racing Lynk & Coè seconda davanti a BRC Hyundai N Squadra Corse.

