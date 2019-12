La notte esalta Björk

Thed Björk lotterà per il titolo del WTCR / OSCARO nella notte del Sepang International Circuit.

Gara 2 e 3 della WTCR Race of Malaysia si svolgeranno infatti al buio e il pilota della Cyan Racing Lynk & Co non vede l’ora di mettersi all’opera sotto i riflettori.



“Ho vinto il FIA World Touring Car Championship in Qatar nel 2017 di notte ed è bellissimo correre sotto i riflettori – ha detto lo svedese – Qui si vede tutto, non è come al Nürburgring che ci sono zone totalmente buie, è una bella atmosfera”.

