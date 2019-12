La notturna del WTCR esalta i piloti Volkswagen

Rob Huff e Benjamin Leuchter sono carichi in vista di Gara 3 della WTCR Race of Malaysia che vedrà i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO correre in notturna.

Al Sepang International Circuit, Leuchter si presenta forte dell'esperienza della 24h di Dubai, dove ha trovato le stesse temperature tropicali.



"Correre sotto i riflettori è fantastico e ci saranno più di 30°C, sarà una grandissima esperienza - ha detto il tedesco della Volkswagen - Lo scorso anno vincemmo con la Golf GTI la Classe TCR, quindi vuol dire che la macchina va bene in queste condizioni".



Il suo compagno inglese della Sébastien Loeb Racing ha aggiunto: "L'atmosfera è speciale, siamo venuti qui a gennaio a correre e possiamo utilizzare i dati raccolti".

