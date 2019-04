La #RoadToMalaysia è ufficialmente iniziata

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO hanno ufficialmente iniziato la #RoadToMalaysia con la prima gara di Marrakech.

Sulla griglia è stata posizionata la coppa disegnata dal celebre artista marocchino Yahya dell'altezza di 120cm.



Prima di Gara 1 tutti i concorrenti e François Ribeiro, capo di Eurosport Events, hanno posato per una foto.



Il trofeo è rimasto in posizione anche per il giro di ricognizione e verrà consegnato al Campione 2019 al Sepang International Circuit di Kuala Lumpur in occasione della WTCR Race of Malaysia.

