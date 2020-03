Esteban Guerrieri si presenta al via della stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup con una sequenza particolare alle spalle.

Nel 2018 l'argentino terminò terzo in classifica, mentre lo scorso anno ha chiuso al secondo posto, battuto a Sepang dal Campione Norbert Michelisz.



Ora il pilota Honda punta ovviamente al primo per questa stagione.



“Dopo un fantastico 2019 sono entusiasta di rimanere in Honda anche per il 2020 e sono convinto che si possa lottare per il titolo"., ha detto Guerrieri che resterà portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

The post La sequenza di Guerrieri appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.