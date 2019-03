La stagione 2019 del WTCR / OSCARO 2019 presentata a Barcellona

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è stata ufficialmente presentata questa sera a Barcellona.

François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR / OSCARO) ha svelato a tutti i nomi dei 26 componenti della #WTCR2019SUPERGRID, mentre per la FIA era presente Frédéric Bertrand, con il Presidente Jean Todt che è apparso in un video messaggio.



Durante la serata svoltasi presso El Born Centre de Cultura sono anche stati svelati tutti i dettagli dell'annata che scatterà il 5-7 aprile con la WTCR Race of Morocco a Marrakech, mentre i concorrenti da domani saranno impegnati sul Circuit de Barcelona-Catalyuna per due giorni di test.

