La stagione inizia a Marrakech con una grande presentazione

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è stata presentata a Marrakech con uno spettacolare show al Dar Soukkar.

Tutti i 26 piloti della #WTCR2019SUPERGRID erano presenti con i loro team e partner.



Fari puntati sull'idolo locale Mehdi Bennani, acclamatissimo per il 10° Marrakech Grand Prix per il quale ci saranno grandi festeggiamenti.



Il venerdì sarà l'ultima preparazione in vista della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco che comincerà alle 9;00 locali di sabato.

